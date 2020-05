Milan, la sentenza di Pagliuca: “Donnarumma top player, fossi in lui andrei in Premier League”

Gianluca Pagliuca ripercorre le tappe della sua carriera.

L’ex estremo difensore di Inter e Nazionale italiana ha raccontato il Mondiale perso a Usa ’94 solo ai calci di rigore e identificato in Gigio Donnarumma il suo erede designato. Le dichiarazioni dell’ex portiere ai microfoni di TMW Radio.

“Oggi fare tre Mondiali non è da tutti. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto e ottenuto. Potevo vincere molto di più. Ho perso una finale Mondiale e una di Champions. Ho perso un Mondiale per un rigore. Sono piccole cose, che capitano a tanti sportivi. La più grande amarezza è quella. Donnarumma? Donnarumma è il top, poi mi piace Gollini e Silvestri. Meret ha fatto qualche errore di troppo, ma è un portiere di valore. È molto legato al Milan, lui vorrebbe rimanere però deve stare attento. Ma passeranno degli anni prima di vincere qualcosa dì’importante così. Ci sono altre squadre che sono nettamente più avanti. Deve pensarci. Se arrivasse una grande offerta, ci penserei, soprattutto se arrivasse dalla Premier. Se fossi in lui, punterei ad andare in Premier”.