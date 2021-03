Italia Under 21: 23 convocati per il girone di qualificazione agli Europei, ci sono Tonali, Frabotta e Pinamonti

Riparte dalla Slovenia l’avventura europea dell’Italia Under21.

Diversi gli impegni che attenderanno gli azzurrini di Nicolato, che scenderanno in campo il 24, il 27 e il 30 marzo per affrontare Spagna, Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Il tecnico azzurro, proprio nelle scorse ore, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati che si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il giorno seguente, invece, avrà inizio la preparazione in vista dei tre impegni dell’Italia Under21.

Di seguito, la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);



Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari);



Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan);



Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).