Italia-Svezia U21, Nicolato: “Squadra che da il massimo, critiche dopo ko dell’andata eccessive. Quello che spero…”

Parola a Paolo Nicolato.

Nuovo successo degli azzurrini, che travolgono la Svezia U21 per 4 reti a 1, nella sfida andata in scena questo pomeriggio allo stadio Romeo Anconetani-Arena Garibaldi di Pisa. Un risultato abbondante analizzato al triplice fischio proprio dal ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”.

“Oggi è stata un’altra ottima prestazione condita da tanti gol, c’è volontà. Sono certo delle qualità dei ragazzi, li conosco molto bene. All’inizio abbiamo privilegiato chi aveva più minuti nella gambe ma stanno trovando spazio tutti. Tra le critiche e la chiacchiere c’è diversità, prima di criticare bisogna valutare la situazione e dopo la sconfitta con la Svezia ci sono sembrate eccessive. Spero di essere messo in difficoltà per le convocazioni, sicuramente so che posso contare su dei ragazzi che daranno il massimo in campo e c’è un grande spirito di gruppo”.

Infine, due battute su Bastoni e Locatelli: “Se li accoglierei? Sicuramente, sono tutti ragazzi che hanno lo spirito giusto. Sono calciatori bravi che hanno fatto un percorso di cinque anni con me”.

Nations League, Bosnia-Italia: Berardi in campo dal 1′, centrocampo confermato. Le formazioni ufficiali