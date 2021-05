Italia-San Marino, gli azzurri scaldano i motori in vista degli Europei: alla “Sardegna Arena” spazio per una fetta di pubblico

L’Italia scalda i motori in vista dell’Europeo.

A due settimane dal debutto con la Turchia in programma l’11 giugno all’Olimpico di Roma, venerdì 28 maggio, l’Italia affronterà San Marino alla “Sardegna Arena” di Cagliari. Si tratta dell’ultimo test prima delle convocazioni per l’Europeo: Roberto Mancini, infatti, entro la mezzanotte di martedì primo giugno dovrà ufficializzare la lista dei 26 convocati per il torneo continentale.

Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, gli azzurri, riaccoglieranno una fatta di pubblico dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Nello stadio di Cagliari, infatti, è prevista la presenza – se pur limitata – di spettatori sugli spalti. Un piccolo grande passo verso la normalità, che caricherà gli uomini di Mancini in vista dei prossimi Europei che prenderanno il via l’11 giugno.