Italia-Olanda, Mancini: “Chiellini ok, Immobile in campo dal 1′. Positività? Può capitare a tutti”

E’ tutto pronto per Italia-Olanda.

Archiviato il pari maturato contro la Polonia, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per affrontare l’Olanda nella sfida valida per per la quarta giornata della Lega A di Nations League. Una sfida presentata alla vigilia dal ct dell’Italia Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento vissuto dalla squadra.

“Non è stata una giornata così strana, abbiamo solo ritardato l’allenamento. La speranza è che sia un falso positivo – ha detto il ct – Ci fa piacere essere qui a Bergamo, ci avrebbe fatto piacere essere qui con la gente per farla divertire, anche se l’Atalanta la sta già facendo divertire. Problema gol? Non credo che esista, magari essendo una squadra giovane dovremo essere più cinici sotto porta. Ma quando una squadra gioca bene e crea occasioni, i gol prima o poi li fa. Credo che la scorsa Nations League fosse all’inizio: dovevamo vedere i giocatori e valutarli. Questa edizione ci può servire per arrivare migliori all’Europeo. Dobbiamo e vogliamo migliorare ancora. Speriamo di segnare i gol che abbiamo mancato all’andata e in Polonia. Non abbiamo soggezione di nessuno, ma grande rispetto per tutti sì”.

Mancini si è poi espresso sull’impatto del Coronavirus sul calcio: “Può trovarsi positivo chiunque, soprattutto i calciatori che hanno i bambini piccoli che vanno a scuola. Io a novembre spero di non avere problemi”.

Inevitabile la parentesi relativa alla formazione: “Io devo avere un po’ di rispetto per i giocatori, quindi anche per lui e per la sua stagione lunghissima. Devo salvaguardare i ragazzi, avranno un calendario terribile e poi l’Europeo senza riposare. Se ho tre partite e tre attaccanti, ne giocano una per uno. Stavolta tocca a Immobile. Quale sarà la formazione? Rientrerà Chiellini, ci saranno 4-5 cambi rispetto alla Polonia”.