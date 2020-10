Italia-Olanda, Chiellini: “Ronaldo sta bene, vietato fermarsi. Nations League? Può succedere di tutto”

Ancora pochi minuti e sarà Italia-Olanda.

E’ tutto pronto al “Gewiss Stadium” dove, questa sera, azzurri e oranje si affronteranno nella quarta giornata di Nations League. Una sfida, quella in programma questa sera alle 20:45, presentata dal difensore dell’Italia Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”.

“Coronavirus? Bisogna vivere nell’incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a vivere la nostra vita con il virus. Ora si conosce meglio per fortuna, c’è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Bisogna andare avanti e non fermarsi a prescindere dalle prossime settimane. Vincere per ipotecare il passaggio del turno? Ipotecato sì. Mancano ancora però due partite dove può succedere di tutto ma sarebbe un passo avanti perchè elimineresti l’Olanda e ti giocheresti tutto con la Polonia”.

Chiosa finale sulla positività di CR7: “Lo abbiamo sentito, sta bene. La sta affrontando anche lui con serenità e va vissuto come un infortunio, cercando di avere tutte le precauzioni possibili. Cerchiamo di andare avanti, sia per un motivo economico sia sociale il calcio non si deve fermare”.