Ciro Immobile potrebbe essere in campo per Italia-Polonia.

A rivelarlo è “Sky Sport” secondo cui l’attaccante, dopo l’accertata negatività da parte della Procura, verrà sottoposto a un nuovo test nella giornata di domani che potrebbe regalargli il pass per la sfida di Nations League Italia-Polonia in programma domenica 15 novembre. Se Immobile risulterà negativo al Covid-19, infatti, potrebbe raggiungere i compagni a Reggio Emilia per il prossimo impegno degli azzurri.