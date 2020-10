Italia-Moldavia, El Shaarawy: “Gruppo pieno di entusiasmo, c’è positività. Trattativa saltata con la Roma? Ecco tutta la verità”

“È una soddisfazione immensa, una grande gratificazione. Questa è la dimostrazione che bisogna saper aspettare, e farsi trovare pronti quando l’occasione arriva. Mi sono allenato da solo per un mese, e adesso mi godo questo momento”.

Non nasconde la soddisfazione Stephan El Shaarawy, autore di una splendida tripletta, in occasione dell’amichevole contro la Moldavia andata in scena questa sera al “Franchi”. L’ex Milan, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”, ha commentato la convincente prestazione offerta dall’Italia, soffermandosi inoltre sul suo attuale stato di forma dopo mesi di stop causati dall’emergenza coronavirus.

“La trattativa sfumata con la Roma? Avevo bisogno di giocare, perché il campionato in Cina rimarrà fermo fino a febbraio. Io ho sempre dato la mia disponibilità, anche sull’ingaggio, e se non è andata a buon fine è per altri motivi. Dispiace, ma si riparte e penso alla Nazionale. Oggi credo si sia visto che i giocatori dimostrano di essere parte di questo gruppo. È un gruppo ampio, fatto di giocatori di talento. C’è molto entusiasmo, seguiamo quello che ci dice il mister e c’è un’aria positiva”.