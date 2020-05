Italia, Mancini: “Speriamo di ricominciare a settembre, i calendari saranno un problema”

Roberto Mancini ha detto la sua in merito al periodo di stop forzato.

Il commissario tecnico dell’Italia non vedeva l’ora di disputare Euro 2020 al quale sarebbe arrivato da imbattuto nel proprio girone di qualificazione e con diverse chance di trionfare. L’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus ha però costretto il mondo intero a piegarsi e di conseguenza anche il calcio ha dovuto fermarsi senza sapere quando potrà ritornare ad essere protagonista. Lo stesso Mancini, nel corso di una diretta organizzata dal Bologna per il settore giovanile, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi della nazionale maggiore e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l’attività a settembre. I calendari saranno un problema per tutti. A voi ragazzi dico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalità sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra. Nel mio staff ci sono persone che monitorano il campionato Primavera e se ci sono ragazzi in gamba sono pronto a chiamarli. Per me l’età non conta: contano tecnica e personalità. Bisogna dare spazio ai giovani bravi, farli giocare e lasciarli anche sbagliare”.