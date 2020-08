Italia, Mancini: “Ripartiamo ancora più carichi, vogliamo la finale di Nations League”

Roberto Mancini si proietta alle partite di Nations League contro Bosnia e Olanda.

Il commissario tecnico dell’Italia, intervenuto in conferenza stampa, ha le idee ben chiare in vista dei due impegni che gli azzurri affronteranno a partire dalla prossima settimana. Le dichiarazioni del c.t. dalla sala stampa di Coverciano.

“Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare. Nessuno mi ha cercato quest’estate. Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e mi auguro quindi che si possa tornare alla normalità al più presto. La squadra ha sempre una sua base e un suo stile di gioco, possiamo poi variare in base ai calciatori che abbiamo a disposizione. È chiaro che in questa convocazione ci manca un giocatore importante come Verratti, Jorginho invece dovrebbe arrivare domani ma non sappiamo ancora le sue condizioni. Se dovremo cambiare qualcosa, cercheremo di farlo senza fare danni”.