Italia, Mancini orgoglioso: “Quanto entusiasmo intorno a noi! Il calcio italiano non poteva essere ai titoli di coda”

La mancata qualificazione ai mondiali di Russia nel 2018 aveva creato in Italia un malcontento generale, seguito dall’inevitabile esonero di Giampiero Ventura.

FIGC, Gravina: “Qatar 2022? Mancini ha ridato dignità agli azzurri. Calcio e Coronavirus, dico la mia”

La federazione italiana prima di trovare un degno sostituto ha ragionato molto attentamente, con la scelta che è ricaduta su Roberto Mancini. Il commissario tecnico marchigiano ha in poco tempo riportato entusiasmo attorno agli azzurri unendo un gioco divertente a risultati esaltanti. L’ex allenatore di Manchester City e Inter, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano Il Tirreno, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative proprio agli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida degli azzurri. Un Europeo da disputare e la final four di Nations League sono solo l’inizio, adesso uno degli obiettivi è tornare a giocare un Mondiale.

VIDEO Mondiali Qatar 2022, Mancini senza filtri: “Avversarie Italia? Le gare vanno vinte tutte, ecco come”

Mancini si dimostra soddisfatto per l’impegno e l’entusiasmo con cui i giocatori si mettono a disposizione nel periodo delle pause nazionali: “Vedo entusiasmo, amicizia, rispetto e coesione, sto lavorando su una base tecnica e caratteriale. Ho trovato subito una buona intesa, mi seguono, c’è entusiasmo per il lavoro che propongo. Quando ho accettato l’incarico di fare il Ct, in tanti mi hanno detto ‘ma chi te lo fa fare?’, l’eliminazione dai Mondiali di Russia sembrava una strada senza ritorno. Il nostro calcio non poteva essere finito. Sapevo che avrei ritrovato giocatori, bastava cercarli”.