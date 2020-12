Italia, il c.t. Mancini: “Contro la Spagna sarà una bella sfida e alla fine… vinceremo noi”

L’Italia nella Final Four di Nations League (il prossimo ottobre) sfiderà la Spagna in semifinale.

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra si proietta con largo anticipo alla sfida contro gli spagnoli, a confermarlo le sue parole rilasciate nel corso di una conferenza online.

“Sarà una bella sfida quella con la Spagna. Sono un po’ come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti, come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. A queste Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine… vinceremo noi”.