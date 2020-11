Italia-Estonia, Sirigu: “Questo è un gruppo sano. Fascia da capitano? Non capita tutti i giorni”

L’Italia ha superato con un secco 4-0 l’Estonia e sarà così testa di serie non appena verranno compilati i gironi per la qualificazione a Qatar 2022.

Italia-Estonia, Grifo: “Sogno di giocare l’Europeo, mi sento italiano al 100%”

Uno dei protagonisti della serata è stato il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, che ai microfoni di Rai Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Italia-Estonia, Evani sprona gli azzurri: “Potevamo fare meglio, ecco quando tornerà Mancini”

“La fascia di capitano? Non capita spesso, ci godiamo il momento. Sono contento anche per la mia famiglia e anche per il Torino. È un gruppo sano, se non hai un gruppo consolidato gli esordienti si adattano male. Cerchiamo di accogliere tutti e di farli sentire a proprio agio, si vede anche in campo. Per noi è fondamentale avere un credo calcistico. Parliamo dell’avversario, ma oggi c’erano anche tanti giovani. Ci siamo allenati in due giorni, a volte puoi fare la frittata come è successo in passato. Adesso ci godiamo questo momento”.