Italia-Estonia, Grifo: “Sogno di giocare l’Europeo, mi sento italiano al 100%”

L’Italia domina e supera agilmente 4-0 la modesta Estonia.

Gli azzurri hanno sconfitto senza troppi problemi la Nazionale baltica grazie anche a una prestazione di livello offerta da Vincenzo Grifo, autore di una doppietta. Il calciatore di proprietà del Friburgo, ai microfoni di Rai Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono sempre contento di giocare con la maglia della Nazionale, fare due gol ancora meglio. Ringrazio tutti per la fiducia. Sto in Germania ma mi sento al 100% italiano, scegliere l’azzurro è stato semplice e non ho mai avuto dubbi. Europeo? Giusto crederci, quando si è in campo bisogna dare tutto. Voglio fare gol e assist e sono felice di essere qui. Decide comunque sempre il mister, questa è una squadra unita con giocatori di grande qualità. Posso imparare ancora tanto”.