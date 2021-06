Italia, c’è il primo forfait: Sensi è out, Mancini sceglie il sostituto

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, costretto a rinunciare al centrocampista interista a causa di un risentimento muscolare

Il centrocampista dell'Atalanta dapprima integrato in rosa e in seguito scartato è stato ufficialmente aggregato tra i convocati dell'Italia in vista dell'avvio dell'Europeo. Il commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini, ha dovuto rinunciare definitivamente a Stefano Sensi che ha accusato un risentimento muscolare e di conseguenza sarà costretto a saltare la manifestazione iridata. Il regista dell'Inter, come riporta Sky Sport, lascerà dunque la Nazionale e non sarà uno dei protagonisti della spedizione azzurra a Euro 2020.