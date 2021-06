Italia, Armani risponde all’ironia sulle divise: “Idea di eleganza sportiva”

Gli Azzurri hanno presentato il completo firmato dal noto stilista milanese nel corso della trasmissione 'Notte azzurra' andata in onda qualche giorno fa su Rai Uno

Gli Azzurri hanno presentato il completo firmato dal noto stilista milanese nel corso della trasmissione 'Notte azzurra' andata in onda qualche giorno fa su Rai Uno. La linea d'abbigliamento creata proprio in occasione del campionato Europeo (completo nero e giacca chiara), ha però provocato tanta ironia sui social e la conseguente risposta di Giorgio Armani. Uno stile che ricorda in qualche modo quello che vestiva la Nazionale a Spagna '82 e tutti sappiamo come è finita.