FOTO l’arco di Wembley illuminato con il tricolore, Gravina: “Italia e Inghilterra sono più vicine”

L’Arco di Wembley illuminato con il Tricolore.

Nella serata odierna si sarebbe dovuta disputare l’amichevole tra l’Italia e l’Inghilterra proprio nell’impianto inglese, ma l’emergenza legata al Coronavirus ha bloccato ogni tipo di attività. La Nazionale dei Tre Leoni ha però voluto rendere omaggio al Bel Paese che al momento, come un po’ tutto il mondo, sta vivendo un momento più che drammatico. A fare avvicinare ancor di più le due nazioni la seguente frase: “Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia”. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ringraziare la Football Association rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Grazie al calcio Italia e Inghilterra sono più vicine: ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa di questa sera, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento così difficile per l’Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarietà e l’amicizia rafforzate da questa emergenza”.