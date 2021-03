Europeo U21, Spagna-Italia 0-0: regna l’equilibrio, gli azzurrini finiscono in 9

2a giornata dell’Europeo U21: l’Italia conquista un punto nella sfida contro la Spagna.

Gli azzurrini dopo il pari rimediato nel match contro la Repubblica Ceca chiudono 0-0 la gara contro gli iberici. Una partita condizionata senza dubbio dall’equilibrio in campo, punto comunque importante quello guadagnato dalla nazionale guidata da Nicolato. Al termine della sfida disputatasi in Slovenia (a Maribor), l’Italia è uscita danneggiata dal campo viste le espulsioni rimediate nel finale da Scamacca e Rovella; un rosso anche per la Spagna rifilato a Mingueza. Adesso serve battere la Slovenia nell’ultimo turno del girone per ottenere la qualificazione al prossimo step.

La classifica

Spagna 4

Repubblica Ceca 2

Italia 2

Slovenia 1