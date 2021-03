De Rossi entra a far parte dello staff Azzurro: “Orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso. Grato a Gravina e Mancini per la fiducia”

Daniele De Rossi ritrova la Nazionale italiana.

Riparte dalla Nazionale italiana l’ex centrocampista Daniele De Rossi che, da oggi, è ufficialmente entrato a far parte del gruppo dei collaboratori tecnici degli Azzurri guidati da Roberto Mancini. L’ex Roma, questa mattina, ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo presso la sede della FIGC. Già a partire da domenica, De Rossi, raggiungerà la sede del ritiro dell’Italia in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Un ritorno che riempie di soddisfazione l’ex calciatore, espressosi così ai microfoni della “FIGC”.

“Sono orgoglioso – commenta Daniele De Rossi – di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra”.