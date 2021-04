Coronavirus Nazionale italiana, si allarga il cluster azzurro: anche Florenzi e Grifo positivi

Si allarga il focolaio scoppiato nelle scorse settimane nella Nazionale italiana.

Dopo Verratti, Bonucci e quattro membri dello staff tecnico azzurro, nuove positività emergono tra le fila dell’Italia. Si tratta di Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo. Un annuncio arrivato in mattinata con un comunicato ufficiale da parte dei rispettivi club dei due calciatori, dove viene precisato che il entrambi si trova già in isolamento precauzionale.

“Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”, la nota del Friburgo.

“Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è confermato positivo. Egli rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione“.