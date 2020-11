Bosnia-Italia, orgoglio Mancini: “Final Four appuntamento importante, ammiro Vialli. Bastoni? Dico la mia”

L‘Italia trionfa anche a Sarajevo e vola alle Final Four di Nations League.

A trascinare gli azzurri contro la Bosnia ci ha pensato il Gallo, Andrea Belotti, tornato al gol con la Nazionale dopo poco più di un anno e uno scatenato Lorenzo Insigne, che ha brillato e incantato addetti ai lavori e non solo. Soddisfatto della vittoria del match e del Girone, Roberto Mancini, che a causa della positività al Coronavirus, ha dovuto seguire da parecchio lontano la sfida. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana – egregiamente sostituito dal suo vice Alberico Evani -, ai microfoni di Rai Sport, ha elogiato la prestazione dei suoi uomini.

“Ringrazio i ragazzi, anche quelli che come me e lo staff erano a casa, perché in due anni hanno fatto un lavoro importante. Le Final Four saranno un appuntamento importante, si giocheranno dopo l’Europeo e cercheremo di fare del nostro meglio. Sono contento per il sorteggio dei Mondiali, perché eravamo al 20esimo posto del ranking e ora probabilmente al sesto grazie a questa qualificazione. Il mio unico dispiacere è che la squadra gioca così bene ma non può essere seguita per quello che sta succedendo. Il fatto che abbiamo perso tante persone per il virus mi rattrista molto”.

ALESSANDRO BASTONI – “Ha giocato tre partite da titolare in una settimana, può diventare il nuovo Chiellini o Bonucci. L’entusiasmo dei più giovani è stato fondamentale, così come l’esperienza dei veterani”.

GIANLUCA VIALLI – “È un uomo e un uomo di sport meraviglioso. Il suo bacio al pallone? È stato un gesto a dir poco meraviglioso”.