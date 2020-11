Bosnia-Italia, Evani euforico: “Giocare le Final Four grande stimolo, ai ragazzi voglio dire una cosa”

L’Italia supera agilmente la Bosnia e si qualifica per le Final Four di Nations League che giocherà in casa.

Gli azzurri hanno dominato la gara disputatasi in quel di Sarajevo vincendo per 2-0 grazie alle reti segnate da Andrea Belotti e da Domenico Berardi. Il commissario tecnico ad tempore, Alberico Evani, ai microfoni della Rai al termine del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Mando un grande abbraccio a Mancini, ci sentiamo comunque tutti i giorni e sa cosa accadere quotidianamente. Speriamo possa tornare presto in panchina. Sarà bello confrontarsi con realtà importanti come Belgio, Spagna e Francia. Non vediamo l’ora di affrontarle per vedere il grado di livello, pensiamo di esserci avvicinati ma attendiamo le sfide. Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e lo stiamo facendo da due anni a questa parte, i ragazzi sono stati meravigliosi dando tutto. Sono ottimi giocatori e grandi persone. Sono davvero commosso perché a questo gruppo non si può che dire grazie, ne abbiamo vissute tante e ottenere tre vittorie con altrettante prestazioni convincenti non era semplice”.