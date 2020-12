Verona-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione”

Prima della sfida Verona–Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato della squadra nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, oltre che della sfida contro gli scaligeri, anche di calciomercato e della situazione di Christian Eriksen, praticamente fuori dai programmi del tecnico Antonio Conte.

Ecco quanto dichiarato dal AD dell’Inter.

“Io sono certo che verrà fuori una bella partita. Ci incontreremo con l’allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d’andata e faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia. Non mi sento di fare nomi nel mercato, vengono accostati anche nomi che non abbiamo mai trattato. Da qui al 31 di gennaio leggeremo tanti nomi. Valuteremo, cercheremo di accontentare i calciatori che vogliono trovare più spazio. Eriksen? È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove” – queste le parole del dirigente nerazzurro, Beppe Marotta.

