Verona-Inter, Conte: “Gialloblu in salute, non semplici da affrontare. Futuro? Dopo Natale summit con il club”

Sei vittorie di fila quelle ottenute dall’Inter che punta a chiudere in bellezza questa prima parte di stagione.

Inter-Spezia, Conte: “Oggi poteva essere una gara complicata. Se mi interessa il Papu Gomez? rispondo così”

I nerazzurri nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre affronteranno al ‘Bentegodi’ l’Hellas Verona di Ivan Juric che ha stupito tutti per prestazioni e risultati. Il tecnico interista Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida contro gli scaligeri e posto gli obiettivi per la seconda parte di campionato.

“Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra non semplice da affrontare. Complimenti a Juric perché sta facendo un ottimo lavoro. Condizione della squadra? Il tour de force è stato importante, alcuni devono recuperare appieno, farò le mie scelte dopo la rifinitura di oggi. Bilancio? Continuiamo a lavorare per concludere un percorso vincente negli anni. Mercato? Ci vedremo in questi giorni – ha detto Conte dalle parole raccolte da interlive.it – per capire che soluzioni possiamo sfruttare. Infortuni? Possono capitare quando si gioca tanto e in pochi giorni senza la possibilità di allenarsi con costanza”.

VIDEO Inter-Spezia, Conte: “Vidal? Recuperi terreno perduto. Deve rimettersi alla pari degli altri”