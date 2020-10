Uruguay-Cile 2-1, Vidal sconsolato: “Quanta amarezza per aver preso gol all’ultimo!”

Il Cile inizia nel peggiore dei modi il proprio girone di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022.

La nazionale guidata da Rueda ha rimediato una sconfitta per 2-1 nel match d’esordio contro l’Uruguay di Tabarez. Al calcio di rigore trasformato da Luis Suarez aveva risposto Alexis Sanchez, ma al 93′ ecco la beffa firmata da Maxi Gomez. Sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca anche ad Arturo Vidal che, attraverso il proprio profilo twitter, ha evidenziato tutta la propria amarezza.

“Sono molto triste per quello che è successo ieri. Ma allo stesso tempo sereno e speranzoso per come abbiamo giocato contro una grande squadra che ha ottimi giocatori. Continuando a lavorare insieme con sacrificio e perseveranza raggiungeremo il nostro obiettivo”.