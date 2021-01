Udinese-Inter, Conte: “Dobbiamo essere più precisi sotto rete, match molto fisico. Da domani testa al Milan in Coppa Italia”

Dopo lo 0-0 dell’Inter contro l’Udinese, nel match della “Dacia Arena”, Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ai microfoni di “Inter TV”, ha commentato la gara contro i friulani. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore salentino.

“È stata sicuramente una partita molto fisica, molto dura. Sapevamo di incontrare una squadra che fa della fisicità la loro arma migliore, l’Udinese forse è la squadra che ha subito meno reti. Hanno fatto una partita molto difensiva, hanno cercato di non perderla. Noi abbiamo fatto la partita, dovevamo essere più precisi sotto rete perché se fai gol cambiano i piani dell’avversaria e riesci a trovare più occasioni per fare male”.



UN GIRONE DI RITORNO PER MIGLIORARE – “Sì, c’è tutto un ritorno da giocare. Dobbiamo lavorare tanto, possiamo migliorare, la qualità dell’ultimo passaggio diventa fondamentale per noi. Oggi siamo stati più imprecisi da questo punto di vista e potevamo fare meglio”.

TESTA AL DERBY CONTRO IL MILAN DI COPPA ITALIA – “Bisogna pensare alla prossima partita, abbiamo i quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan e da domani inizieremo a preparare la sfida”.