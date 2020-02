Tottenham, Mourinho: “Eriksen all’Inter? È stata una cessione intelligente, vi spiego perchè”

Josè Mourinho ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Sky Sport UK in merito alla cessione del trequartista classe 1992.

Christian Eriksen è stato di certo il colpo più importante, insieme a Zlatan Ibrahimovic approdato al Milan, della sessione di calciomercato invernale relativa al calcio italiano. L’attuale centrocampista nerazzurro ha lasciato il Tottenham, ora allenato da Josè Mourinho, per approdare alla corte di Antonio Conte.

Il 27enne nell’ultima partita di campionato disputata contro i rossoneri, è partito dalla panchina, dimostrando comunque nel corso del match quantità e qualità ma soprattuto, la sua abilità nei calci piazzati: la traversa colpita da 40 metri a 9 minuti dal termine ne è sicuramente la prova. Giocata bella e sfortunata così commentata dallo stesso talentoso calciatore, ai microfoni dell’emittente danese TV2: “Avrò a lungo gli incubi, stavo già sognando di segnare. Ho visto il Milan così schiacciato dietro e ho pensato di cogliere l’occasione. Ho guardato Brozovic, mi ha detto di calciare e io ho calciato. Sarebbe stata l’estasi nell’estasi, la ciliegina sulla torta. Vincere il derby col Milan è stata un’esperienza fantastica, dopo un brutto primo tempo da parte nostra”.

Il suo ex allenatore, lo Special One, è tornato recentemente sulla cessione dell’ex Ajax: “Abbiamo perso lui ma in modo intelligente, grazie al nostro presidente che l’ha ceduto per una cifra importanti. Così abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. La mia speranza è che accadrà lo stesso anche in futuro: noi allenatori vogliamo giocatori più forti e una rosa più amplia, ma questo fa parte della nostra natura.”

