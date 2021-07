Spinazzola: “A Novembre in campo. Inter? Mi ha ferito sentirmi dare dello zoppo”

Le parole dell'esterno giallorosso, desideroso di tornare in campo il prima possibile dopo la rottura del tendine d’Achille

Un Europeo iniziato in modo brillante , conclusosi anzitempo al minuto 79 di Italia-Belgio . Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, fermatosi ai quarti di finale di Euro2020, a causa della rottura del tendine d'Achille. Nonostante il momento delicato, l'esterno della Roma, non vede già l'ora di tornare in campo.

“Torno a novembre. Sarò a disposizione del mister per ricominciare a giocare - ha dichiarato Spinazzola ai microfoni de "Il Romanista" - Nella mia testa c’è solo questa data. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io. So benissimo che c’è chi parla di gennaio, di febbraio e magari pure di marzo, ma io dico che a novembre torno in campo. Poi magari mi sbaglierò, lo vedremo. A Trigoria tornerò a lavorare il 2 agosto, a un mese dall’infortunio. Andrò a fare mobilità della caviglia sotto la tutela dei fisioterapisti, ho voglia di riprendere la routine e quello farà tanto. Ma per sei settimane non potrò poggiare neanche il piede a terra, poi mi aiuterò con le stampelle ma sempre con basso carico. Ma io già ora non sto fermo: ho già tolto i punti, ora mentre parliamo sto sul letto sdraiato, ma muovo il piede su e giù, per far sentire al muscolo che ci sono, che deve lavorare. Già vedo miglioramenti”.