Spezia-Inter, Inzaghi: “Lukaku gol importante col Porto. Skriniar è ancora fermo”

Le dichiarazioni in sala stampa di Inzaghi alla vigilia di Spezia-Inter

Simone Inzaghi , tecnico dell' Inter , ha tenuto una conferenza stampa in vista dell'anticipo di Serie A contro lo Spezia , che sarà da "antipasto" della gara di ritorno contro il Porto valida per gli ottavi di finale di Champions League.

"Assolutamente sì, abbiamo reagito bene facendo un’ottima gara contro il Lecce. Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione già a partire da domani a La Spezia. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che sta lottando per un obiettivo ben preciso e ha cambiato allenatore. Vengono da due pareggi consecutivi arrivati nella maniera giusta e quindi bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi, facendo cose semplici ed essenziali".

Sulle critiche alla ripetitività del modulo 3-5-2: "Inizialmente la mia carriera era basata su un altro modulo. Qui all'Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c'erano le caratteristiche giuste per i giocatori. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi durante la gara si può sempre cambiare".

Sulla risalita di Romelu Lukaku : “Conosciamo il valore del giocatore, arriva da un periodo complicato. Adesso però sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente e ha già fatto un gol importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione per poterci aiutare a vincere partite".

Sulla sicurezza Marcelo Brozovic: Sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. Ha fatto degli ingressi in campo buonissimi, per esempio col Porto e col Lecce. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre e tornerà a essere il giocatore che siamo abituati a conoscere".