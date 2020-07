Spal-Inter, Di Biagio: “Non arrivare ultimi lo stimolo per non arrenderci. Rigore? Mi viene da ridere, il battibecco con Conte…”

Goleada dell’Inter contro la Spal.

La Spal crolla sotto i colpi di un’Inter scatenata, tornata al secondo posto grazie al successo maturato questa sera al “Paolo Mazza”. Un risultato pesante da digerire per la compagine biancazzurra, ultima in classifica a quota 19 punti, ma ancora il lotta per conquistare la permanenza in Serie A. Ko analizzato al triplice fischio dal tecnico Luigi Di Biagio, intervenuto ai microfoni di “DAZN” al triplice fischio.

“Normale che stasera, per tanti motivi, avevi qualche stimolo in più. Peccato, perché come ho sentito dire abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi quando vai in svantaggio diventa tutto molto complicato. Abbiamo colpito una traversa, c’è stato l’episodio del rigore… Se poi vai sotto diventa difficile, anche per la qualità dell’Inter, e rischi la goleada come stasera nonostante i ragazzi non la meritassero. Di lavoro ce n’è poco, è tutto recupero: facciamo la lavagna in campo… Dobbiamo sistemare delle cose, la classifica è quella che è e ci serve l’orgoglio per non arrivare ultimi: questo è lo stimolo che ci impone di non arrenderci”.

Inevitabile la parentesi relativa al battibecco con Conte: “Antonio è un amico, al di là di tutto. Avete visto l’episodio del rigore, e mi viene da ridere sentire che non fosse tale, perché così finisce il calcio. Comunque sì, abbiamo discusso ma sono cose di campo. Comunque, sapendo che c’è il VAR uno lì fischia rigore tutta la vita. Ho perso 4-0 ed è inutile parlare, ma quello era rigore netto e stop. E potrei fare una lista eh… Facciamo i bravi”.