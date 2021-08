Serie A, Verona-Inter 1-3: Correa batte i primi colpi, Inzaghi rimonta i gialloblu

Secondo successo in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi che ha superato per 3-1 in trasferta l'Hellas Verona

Secondo successo stagionale per l'Inter che ha superato per 3-1 in rimonta l'Hellas Verona. I nerazzurri nel primo tempo non hanno per nulla brillato e sono addirittura passati in svantaggio grazie alle rete messa segno da Ivan Ilic. Nella ripresa a trovare la via della rete è stato Lautaro Martinez che ha insaccato con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Le reti che hanno permesso a Inzaghi & Co di mettere le mani sul successo sono state siglate dal neo arrivo Correa che, subentrato all'argentino, ha siglato i primi gol con la nuova squadra.