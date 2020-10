Serie A, tutto pronto per Inter-Milan: quote e probabili formazioni. Le scelte di Conte e Pioli

Cresce l’attesa per Inter-Milan.

Archiviata la pausa per le Nazionali, ritorna la Serie A: stasera, alle 18.00, i nerazzurri ospiteranno i rossoneri per l’attesissimo derby di San Siro. La gara, valida per la quarta giornata del campionato di massima serie, sarà visibile in tv su Sky Sport. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara equilibrata, ma con un leggero vantaggio in favore dei padroni di casa; il segno 1, infatti, è offerto a 2.20, il segno X a 3.50 e infine, il segno 2 a 3.30.

Antonio Conte recupera Sanchez e aspetta novità per quanto riguarda Bastoni, che dovrà svolgere in queste ore altri esami per ottenere la completa idoneità, dopo essere risultato negativo all’ultimo tampone. Squalificato Sensi, indisponibili anche Gagliardini, Nainggolan, Skriniar, Vecino e Young.

Stefano Pioli ritrova in un sol colpo Romagnoli e Ibrahimovic, guarito dal Coronavirus. Tanti inoltre i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, tra questi anche Rafa Leao, che rappresenta un po’ la sorpresa dell’XI iniziale che non vedrà l’impiego di Castillejo o Brahim Diaz, ma del portoghese. Ancora out Rebic.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.