Serie A, Tacchinardi: “Mercato determinante. Lazio? Può mettere in difficoltà la Juventus”. E sull’Inter…

Alessio Tacchinardi fa il punto della situazione.

Primo giro di boa vicino per i club di Serie A che, questa settimana, scenderanno in campo per affrontarsi nell’ultima giornata prima della sosta natalizia. A stilare un bilancio a pochi giorni dalla chiusura del girone di andata del massimo campionato italiano è l’ex pilastro del centrocampo bianconero, Alessio Tacchinardi, espressosi ai microfoni di “Laziopress.it” sul momento vissuto da Lazio, Juventus e Inter.

“Credo che la Lazio sia l’unica squadra che può mettere in difficiltà la Juve. Sarà una sfida aperta e divertente. I biancocelesti stanno bene, sono in forma e possono mettere in crisi la Juve. La partita secca è sempre un’incognita, faranno la differenza gli episodi e tutto potrà cambiare nel giro di poco. La Lazio può mettere in difficoltà i bianconeri perchè ha ottimi giocatori. Da parte sua la Juve ha più frecce da utilizzare quindi la penso come favorita, ma la Lazio non è una squadra semplice. Pronostico? E’ tosto perche la Juve gioca oggi e i biancocelesti riposano di più. Io dico che vince la Juve 2-1 ma se la dovrà sudare, bisognerà avere rispetto degli avversari perchè già ha pagato a caro prezzo in campionato. Tridente? Penso che un allenatore deve provare ogni situazione diversa. Con il tridente sarà meno equilibrato a centrocampo, ma li davanti diventi una macchina da gol. La Lazio da parte sua ha grandi interpreti tra cui Immobile e Correa che non perdonano mai. La Juve ora come ora ha un centrocampo scarico, segna molto poco. Per questo forse la formula giusta è il tridente”.

Inevitabile la parentesi relativa alla classifica: “Credo che alla fine sarà Juve, Inter e Lazio. Penso che molto dipenderà dal calciomercato, ad oggi i valori sono giusti. La Lazio è allenata benissimo, mi ha sorpreso però non la vedo sopra il terzo/quarto posto. Il mercato potrà cambiare qualcosa, soprattutto per l’Inter. Per quanto riguarda la Lazio mi auguro che Lotito faccia un bel regalo ad Inzaghi perchè per quello che sta facendo se lo merita. Come ho già detto ora come ora i valori sono giusti, il mercato sarà determinante”.

Infine, Tacchinardi ha fatto una particolare rivelazione: “Io vicino alla Lazio? Sì moltissimo, quando l’allenava Eriksson, c’era la possibilità di arrivare a Roma che è una piazza importante e tosta. Mi sarebbe piaciuto venire a Roma dove il calcio si vive in maniera passionale e carnale. Eriksson mi voleva. Mi ricordo che non giocavo tantissimo in quel periodo e avevo dato il benestare alla Lazio per partire. Poi si mise in mezzo la società che non voleva mandarmi via e quindi sfumò tutto. In più la Lazio io la seguo anche adesso, ho molta simpatia per Inzaghi e Peruzzi. Lotito deve spendere qualcosa in più per regalare quei 2 giocatori in più cercando di lavorare come l’Atalanta senza fdari troppi voli pindarici”.