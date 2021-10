Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: vittoria di carattere dei nerazzurri al Mapei

Nel Saturday Night di Serie A è andata in scena la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo ed Inter, con una vittoria sofferta e di misura per 1-2 degli ospiti

Dopo il pari rocambolesco contro l'Atalanta e lo sfortunato 0-0 di Kiev contro lo Shakhtar, gli uomini di Simone Inzaghi tornano alla vittoria in una sfida tutt'altro che semplice contro il Sassuolo, in un campo difficile come quello di Reggio Emilia. La compagine neroverde è arrivata al match dopo l'importante successo conquistato ai danni della Salernitana, per 1-0, con Boga e Berardi in grande spolvero, entrambi incisivi nel confronto con i nerazzurri.