Serie A, l’analisi di Sconcerti: “Svelo la mia favorita per lo Scudetto. Belotti? lo vedrei bene con Lukaku”

Mario Sconcerti ha commentato la 27a giornata di Serie A.

Il noto giornalista ed ex opinionista di Sky Sport, nel corso della trasmissione “Maracanà” in onda su TMW Radio, ha analizzato in modo minuzioso l’ultimo turno del massimo campionato italiano.

“Bernardeschi? Difficile da dire, di possibilità ne ha avute tante ma poche ne ha usate bene. I mezzi li ha. Può fare molto ma non riesce a trovare continuità. Bisogna restituirgli valore. Non riesce a trovare una linea di condotta durante la partita. Ed è un peccato, perché di mezzi ne ha. L’Inter ha giocato male rispetto ad altre partite. Non ci sono errori veri e propri, ma è una squadra scolastica, con buoni momenti di gioco e altri troppo prevedibili. Ho visto Roma-Sampdoria, mi è sembrata un allenamento rispetto ad Atalanta-Lazio. Scudetto? Non escludo nessuno ancora. La Lazio è ancora la squadra più completa, non ha punti deboli nei 14. La Juve non riprendeva un punto alla Lazio da dieci partite. In queste situazioni, 4 punti in 11 partite e con lo scontro diretto sono molto pochi. Vedo ancora molto più quadrata la Lazio che la Juve. La Juve ha giocatori importanti che non riescono a fare una squadra, ma vincono singolarmente. Belotti? Belotti lo vedrei bene ovunque ma rimarrà al Torino. Sarebbe una cessione troppo impopolare per Cairo e metterebbe in difficoltà la società. La società ideale per lui sarebbe l’Inter, in coppia con Lukaku”.