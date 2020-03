Serie A, Juventus-Inter: Sarri rinuncia a Pjanic e Dybala, Conte con Bastoni dal 1′. Le formazioni ufficiali

Alle ore 20,45 andrà in scena la sfida tra la Juventus e l’Inter.

In un clima anomalo con l’Allianz Stadium senza pubblico, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, almeno per questa giornata di campionato si è scelto di scendere in campo. Le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.