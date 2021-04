Serie A, Inter-Verona: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Tutto pronto per Inter–Verona.

La compagine nerazzurra si avvicina sempre più alla conquista dello Scudetto. Più che un’ipotesi, sembra ormai essere quasi un dato di fatto assodato, visto il margine di vantaggio considerevole che i ragazzi di Antonio Conte hanno sulle proprie inseguitrici. 76 i punti in classifica, dieci in più rispetto ai ‘cugini’ del Milan, secondi. Un divario che certifica la programmazione – eccellente in campo nazionale, meno in ambito europeo – ben stilata dalla società interista, che potrebbe e dovrebbe passare alla storia per aver interrotto l’egemonia decennale della Juventus sulla conquista del titolo.

VIDEO Inter-Verona, Conte spaventa i tifosi nerazzurri: “Mio futuro? Rispondo così”

Alle ore 15:00, sul prato verde di San Siro, l’Inter – in diretta esclusiva su DAZN – si troverà ad affrontare un Verona che ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Il giocattolo – quasi – perfetto di Ivan Juric ha dimostrato di avere un potenziale giovane e di talento, anche se in alcuni tratti della stagione sembrato estremamente discontinuo e soggetto a cali di attenzione.

Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Conte agita l’Inter. E dà una stoccata a Zhang jr”

Anche e soprattutto per questi motivi, le maggiori agenzie di scommesse sportive favoriscono in maniera netta i nerazzurri: un secco 1.30 per una possibile vittoria interista che si va ad opporre allo sproporzionato 10.00 in favore del Verona. L’Inter – almeno nelle quote – surclassa per il momento la formazione scaligera, con il 5.25 per un pareggio possibile ma relativamente probabile. Difficile che i Antonio Conte conceda un altro mezzo passo falso ai suoi dopo l’1-1 contro lo Spezia, seppur i veneti si siano dimostrati durante tutto l’arco della stagione una formazione di assoluta validità fisica e tecnica.

Superlega, lettera a Dal Pino da 11 club di Serie A: problemi per Juventus, Inter e Milan. Le ultime

Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.