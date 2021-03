Serie A, Inter-Sassuolo: ecco la data ufficiale del recupero

Ufficiale la data del recupero di Inter-Sassuolo.

Milan, la carica di Brahim Diaz: “Ibrahimovic fenomenale. Raggiungere l’Inter? Ecco cosa ne penso”

La Lega Serie A ha reso noti orario e data del match tra la compagine nerazzurra e il team neroverde. La partita in questione non è stata giocata, come da calendario, sabato 20 marzo a causa dell’ondata Covid-19 che ha falcidiato l’organico della squadra di Antonio Conte. Il match sarà dunque giocato mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 in contemporanea con Juventus-Napoli.

Sarà dunque un testa a testa in contemporanea tra la franchigia milanese sponda nerazzurra e la compagine bianconera di Andrea Pirlo a stabilire quanti saranno i punti di distacco ufficiali in classifica tra i due club. Attualmente il gap presente tra la capolista Inter e l’inseguitrice Juventus è di dieci punti, a causa della brusca frenata rimediata nella scorsa giornata dal team bianconero contro il Benevento di Pippo Inzaghi.