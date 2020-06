Serie A, Inter-Sampdoria: Conte si affida alla “LaLu” e Eriksen, La Gumina dal 1′

Tutto pronto per il ritorno in campo dell’Inter.

Tra poco andrà in scena la sfida tra l’Inter e la Sampdoria, che si affronteranno sul campo dello stadio San Siro in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A: i nerazzurri vorranno ritornare a vincere per continuare ad inseguire il sogno scudetto e la lotta a distanza con Juventus e Lazio, mentre i blucerchiati hanno bisogno di vincere per tenere lontana la zona retrocessione.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Antonio Conte e Claudio Ranieri:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina.