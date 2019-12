Serie A, Inter: Conte recupera i pezzi, Sanchez e Barella tornano in gruppo

L’Inter può tornare a sorridere.

La squadra guidata da Antonio Conte al momento occupa la prima posizione in classifica in coabitazione con la Juventus di Sarri a quota 42, dietro di loro la Lazio che insegue con 36 punti e una gara da recuperare. I nerazzurri a partire dal prossimo turno di campionato potrebbero contare sul rientro di due pezzi da 90 come Alexis Sanchez e Nicolò Barella. Le due pedine, come riferisce Sky Sport, nerazzurre nel corso della seduta odierna hanno lavorato parzialmente con il gruppo svolgendo il consueto riscaldamento e poi metà seduta. Buone notizie anche sul fronte Kwadwo Asamoah, il quale sta ancora lavorando a parte.

