Serie A, Inter-Cagliari: Inzaghi con Lautaro-Sanchez dal 1′. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida in programma allo Stadio "Meazza" in San Siro, Inter-Cagliari, posticipo della 17a giornata di Serie A

Alle 20.45 andrà in scena il posticipo serale della diciassettesima giornata di Serie A tra Inter e Cagliari, gara in programma allo Stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Occasione ghiotta nel sunday night per i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che hanno l'opportunità di posizionarsi in vetta alla classifica del massimo campionato, approfittando del pari esterno per 1-1 del Milan - contro l'Udinese - e dello scivolone interno del Napoli, battuto 0-1 dal sempre più sorprendente Empoli di Andreazzoli.