Serie A, Inter-Cagliari 4-0: poker e primo posto per Simone Inzaghi. La classifica

L'Inter di Simone Inzaghi conquista la vetta della classifica di Serie A grazie alla vittoria per 4-0 sul Cagliari. A segno Lautaro Martinenz - doppietta -, Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu. Nerazzurri a +1 sul Milan e +4 sul Napoli

Finisce qui il posticipo serale del "Giuseppe Meazza" in San Siro. Nel sunday night l'Inter di Simone Inzaghi stende 4-0 il Cagliari guidato dall'ex coach nerazzurro Walter Mazzarri. Nella gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, il poker della compagine milanese porta le firme di Lautaro Martinez, in gol per ben due volte - al 29' ed al 68' - nonostante l'errore dal dischetto, con il rigore parato dall'estremo difensore del Cagliari, Cragno. A completare il tabellino dei marcatori per l'Inter, i gol di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu. Con questa vittoria la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi conquista la vetta della classifica, portandosi a +1 sul Milan e +4 sul Napoli.