Serie A, Inter-Brescia: Sanchez in avanti con Lautaro, riposo per Lukaku ed Eriksen. Le formazioni ufficiali

Inter e Brescia scaldano i motori.

E’ tutto pronto a “San Siro” dove, questa sera, Inter e Brescia si affronteranno nella sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Parma, i nerazzurri sono pronti ad allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi per continuare ad inseguire il sogno scudetto. Momento sicuramente ben diverso per il Brescia, alle prese con gli ultimi tentativi di salvezza per provare a mantenere la categoria.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 2 Godin, 9 Lukaku, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 77 Brozovic, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

BRESCIA (4-3-2-1): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 23 Skrabb, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal, 18 Ayé; 9 Donnarumma.

A disposizione: 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 11 Torregrossa, 16 Ghezzi, 19 Mangraviti, 24 Viviani, 26 Martella, 31 Bjarnason.

Allenatore: Diego Lopez.