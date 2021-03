Serie A, Inter-Atalanta: Conte con Vidal dal 1′. Fuori Muriel, Gasperini ritrova Zapata. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro per Inter–Atalanta

Il Posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A è in programma alle 20.45 allo stadio “San Siro”. Match fondamentale sia per la corsa Scudetto che per quella alla Champions League. Antonio Conte dà seguito alle ultime indicazioni di formazione e lascia fuori Eriksen, titolare nelle ultime 4 di campionato, per far spazio ad Arturo Vidal. Per il resto solito undici nerazzurro con Lautaro al fianco di Lukaku. In casa Atalanta invece Gian Piero Gasperini sorprende, lasciando fuori Luis Muriel ed inserendo al suo posto Malinovskyi al fianco di Pessina dietro a Zapata.

Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata