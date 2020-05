Serie A, il pronostico di Stankovic: “La Lazio ha una rosa di livello, ai biancocelesti devo la carriera. Scudetto? Ho la mia idea”

Dejan Stankovic sulla lotta Scudetto.

Argentina, l’ex Lecce Barbas: “Non ho i soldi per l’affitto e per fare la spesa, vorrei soltanto una cosa…”

L’ex centrocampista di Inter e Lazio ha confessato che non farà il tifo per una delle due squadre in particolare, sarebbe felice a prescindere se trionfassero nerazzurri o biancocelesti nella lotta contro la Juventus. L’ormai ex calciatore serbo, ai microfoni della redazione di gianlucadimarzio.com, ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi che al momento si trova al secondo posto in classifica a -1 dai bianconeri.

Balzaretti: “Ilicic uno dei più forti in Serie A, è cambiato qualcosa in lui. A Palermo era indegno, nei prepartita…”

“Inzaghi è un grande, i suoi ragazzi giocano bene. Ha ottimi giocatori, molti avrebbero potuto anche giocare nella squadra del 2000. Immobile, Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi. Spero possa vincere il titolo. Scudetto? Lazio o Inter, per me, non fa differenza. Sarei felice per entrambe. Ai biancocelesti devo la carriera, ho passato sei anni magici. Arrivai da ragazzino, me ne andai da uomo nel 2004, dopo aver fatto un ultimo regalo al club. A giugno sarei potuto andare all’Inter anche gratis, ma la Lazio non se lo meritava, così a gennaio mi pagarono. Fu il mio modo per ringraziarli”.

VIDEO, Shevchenko non si nasconde: “Io allenatore del Milan? Rispondo così…”