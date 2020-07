Serie A, il comunicato della Lega: ecco quando si giocheranno Atalanta-Inter e Napoli-Lazio

Decise le gare che verranno giocate in contemporanea.

La Serie A sta finalmente giungendo al termine, considerato che manca ormai soltanto l’ultima giornata di campionato e di conseguenza anche gli ultimi verdetti. Mentre la Juventus è certa della vittoria del nono scudetto consecutivo e il Brescia e SPAL sono sicure di essere retrocesse in Serie B, ci sono molti altri club che hanno la possibilità di perseguire i loro obiettivi stagionali.

Atalanta, Inter e Lazio si contenderanno infatti il secondo posto in classifica, per cercare di concludere la stagione nel modo più soddisfacente possibile. Molto accesa invece la lotta per la salvezza: il Genoa e il Lecce andranno infatti alla ricerca di tre punti per provare a guadagnarsi l’ultimo posto disponibile per rimanere in Serie A anche la prossima stagione.

La Lega A ha dunque deciso di giocare le prime due gare e le altre due in contemporanea, in modo da non favorire o sfavorire nessuna delle compagini. Questo il comunicato ufficiale con le nuove date e i nuovi orari:

“Rilevata la specifica esigenza che. nell’ultima giornata del Campionato di Serie A TIM 2019/2020, il seguente gruppo di gare abbia inizio in contemporanea:

Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 ATALANTA – INTER, NAPOLI – LAZIO

Domenica 2 aoosto 2020 ore 20.45 GENOA – HELLAS VERONA, LECCE – PARMA, SASSUOLO – UDINESE

visto l’ad. 54, comma 3, delle NOIF;

si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo. previsto dall’art. 54. comma 2. delle NOIF, sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare del Campionato di Serie A TIM. valide per la 198 giornata di ritorno“.