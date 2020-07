Serie A, Genoa-Inter: Eriksen sulla trequarti, tantem Favilli-Pinamonti per Nicola. Le formazioni ufficiali

Manca sempre meno a Genoa-Inter.

E’ tutto pronto a “Marassi” dove, questa sera, rossoblù e nerazzurri si affronteranno nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. I meneghini puntano a conquistare il 2° posto rimandando ancora lo scudetto della Juventus. Situazione sicuramente meno rosea per il Grifone, in cerca di preziosi punti in chiave salvezza.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All. Nicola



INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte