Serie A, Crotone-Inter 0-2: Conte vede lo scudetto, i pitagorici salutano la Serie A. La classifica

Vittoria importante per l’Inter di Antonio Conte, che vede il tricolore ad un passo.

Conte trova un altro jolly dalla panchina: Eriksen entra e sblocca il risultato dello “Scida” al 69′, Hakimi raddoppia in pieno recupero dopo un gol annullato a Lukaku – domani i nerazzurri potrebbero festeggiare il diciannovesimo Scudetto, occhi puntati al match delle ore 15.00 in programma domani al Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta. Verdetto già ufficiale invece per i calabresi, con la sconfitta di quest’oggi salutano la Serie A, retrocedendo nel campionato cadetto con cinque giornate d’anticipo.

Nella trentacinquesima giornata – in programma la prossima settimana – possibile passerella della compagine nerazzurra allenata da Antonio Conte che affronteranno a San Siro la Sampdoria di mister Claudio Ranieri, mentre la squadra di Cosmi farà visita alla Roma, nel match in programma all’Olimpico.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA