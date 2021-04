Serie A, Bologna-Inter 0-1: Conte si prende un pezzo di Scudetto, i nerazzurri staccano il Milan

L’Inter vince anche a Bologna e manda un chiaro segnale al campionato.

I nerazzurri hanno superato per 1-0 in trasferta la compagine felsinea al termine di una gara combattuta che i padroni di casa hanno provato a pareggiare fino alla fine. La rete che ha consegnato il successo agli uomini di Antonio Conte è stata siglata nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku che ha trafitto Ravaglia con un tap-in ravvicinato dopo l’iniziale colpo di testa parato dal portiere di casa. Tre punti importantissimi per l’Inter che si porta a +8 sul Milan secondo con la sfida contro il Sassuolo da recuperare mercoledì prossimo.