Serie A, 4a giornata: il Milan si prende il derby con il solito Ibrahimovic, tracollo Lazio a Genova

Anticipi spettacolari quelli della 4a giornata di Serie A disputati nel pomeriggio di sabato.

Batosta inaspettata quella subita dalla Lazio di Simone Inzaghi che ha subito un secco 3-0 in casa della Sampdoria, per i blucerchiati in gol Quagliarella, Augello e Damsgaard. Si è fatta certamente sentire l’assenza di Ciro Immobile con i boancocelesti che hanno punto davvero poco offensivamente parlando. Nell’altra sfida del pomeriggio il match di cartello era senza dubbio quello tra Inter e Milan, conclusosi 2-1 in favore dei rossoneri. Succede tutto nel primo tempo con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic e la rete di Lukaku che aveva ridato qualche speranza ai nerazzurri. Vittoria davvero importante per gli uomini di Stefano Pioli che conquistano così la vetta della classifica a punteggio pieno dopo quattro turni.